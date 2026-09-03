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Vecinos de La Graciosa exigen una solución para los gatos callejeros
La Asociación Felina Maulli2 se ha concentrado este jueves, 3 de septiembre, frente a la Oficina Municipal de La Graciosa para reclamar una respuesta a la situación de los gatos y las colonias felinas de la isla. La protesta se desarrolló bajo el lema «¡Solución para los gatos de La Graciosa!».
La entidad pretende llamar la atención de las administraciones y de la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar medidas concretas y sostenibles para abordar la presencia de colonias felinas en el territorio insular. Su planteamiento busca compatibilizar el bienestar de los animales con la convivencia entre vecinos y la protección de la fauna y del entorno natural de La Graciosa. Más información. Más información
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