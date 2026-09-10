C. L.

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Pregón de las Fiestas de Los Dolores 2026, en honor a la patrona de Lanzarote

Las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores 2026, en honor a la patrona de Lanzarote, han comenzado en Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, con un reconocimiento al trabajo que durante generaciones han desarrollado los profesionales dedicados a cuidar de la población de Lanzarote. La doctora María Teresa Godoy Suárez, directora del Centro de Salud de Tinajo, fue la encargada de pronunciar el pregón inaugural en representación de los trabajadores y trabajadoras del Área de Salud de Lanzarote. Más información. Más información