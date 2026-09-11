C. L.

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Inauguración de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote ya está en marcha. El recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, acoge desde ayer jueves y hasta el 15 de septiembre una nueva edición de uno de los principales encuentros dedicados a la artesanía en Canarias, que este año amplía su dimensión con la participación de más de 140 artesanos, colectivos e instituciones y la presencia de Uruguay como país invitado. Más información.