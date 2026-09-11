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Inauguración de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote

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C. L.

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Inauguración de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote

C. L.

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La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote ya está en marcha. El recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, acoge desde ayer jueves y hasta el 15 de septiembre una nueva edición de uno de los principales encuentros dedicados a la artesanía en Canarias, que este año amplía su dimensión con la participación de más de 140 artesanos, colectivos e instituciones y la presencia de Uruguay como país invitado. Más información.

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