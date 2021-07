En La Isleta ya se respiraba este jueves el aire de la fiesta y no solo por la diana floreada que despertó a muchos desde las ocho de la mañana, la profusión de banderolas o la algarabía de la feria de artesanía y los preparativos en la calle de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen para la celebración hoy de su día grande.

La Virgen no saldrá este año a la calle por segundo año consecutivo, pero su presencia se puede contemplar, aunque una no quiera, en casi todas las calles del barrio, replicada en láminas, en mantones, en cerámicas o en los altares que algunos vecinos confeccionan en sus casas desde hace muchísimos años, una tradición que consiste en exhibir las imágenes sagradas a través de las ventanas para que la gente las contemple y, sobre todo, para que la «imagen verdadera», la que sale de la iglesia, se pare a su paso y deje su perfume de bendición. Este año tampoco pasará y, por tanto no será necesario desplegar las alfombras de sal, razón de más señalan los guardianes de esta tradición para mantener la presencia de esas otras tallas en las calles isleteras, algunas de ellas, auténticas joyas de la escultura religiosa y de la decoración floral.

Los altares hogareños se instalan a lo largo de las calles por donde pasa la Virgen en las madrugadas o en la procesión principal. Este jueves arrancó la exhibición de altares, una ruta que comenzó durante la mañana y se mantendrá hasta la mañana de hoy en las calles Fontanales, Menceyes, Junta de Obras bloque número 76, Majadilla y al final de la calle 22 de Mayo. Estas son las que se han incluido en la ruta, pero hay muchos más a lo largo del barrio, unos más lujosos, otros más sencillos y humildes. Todos ellos comparten la devoción por el Carmen.