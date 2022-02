Una vecina de Las Palmas de Gran Canaria denuncia las constantes molestias que causa un pub de la capital grancanaria. "Es un sin vivir y estamos desesperados", afirma la habitante de un edificio situado en la calle Bernardo de la Torre, en el barrio de Guanarteme.

"La música está muy por encima de lo legalmente permitido, lo que impide que hagamos una vida normal", denuncia la vecina a los micrófonos de COPE Canarias donde asegura que el local de ocio nocturno "pone música desde primera hora de la mañana de miércoles a domingo" e insiste que "tengo que irme a vivir con amigos y familiares para poder aislarme del escándalo".

"Estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer. Nos están echando de nuestra propia casa y queremos dejar patente la dejadez de funciones por parte de los responsables de las corporaciones locales, que no hacen nada al respecto. Nos han abandonado y se están vulnerando nuestros derechos fundamentales”, confiesa.

"Hemos hablado con el chico que regenta el local, con la Policía y con el Ayuntamiento. Nos hemos gastado el dinero contratando los servicios de una abogada y un ingeniero especialista en ruidos que nos dice que lo que pasa aquí no lo había visto en 15 años de profesión”, recalca.

El local en cuestión es el pub Makako, que está abierto desde el martes hasta el domingo de 7:30 hasta las 22:00 horas.

“Es imposible sentarse a ver la televisión en casa, no se pueden imaginar lo que supone vivir de esta manera y nos tenemos que ir los fines de semana a vivir con amigos y familiares con lo que conlleva eso. Mi padre es una persona vulnerable y ya no sabe ni cuál es su casa. Además, mi hijo se ha ido a vivir a otro lado, porque la gente trabaja y no tampoco puede más”, explica la vecina que el fin de semana se ve obligada a vivir fuera de su casa

“No haría falta ni que nos miden los decibelios, porque viniendo y escuchando tienen más que suficiente. Es como tener la discoteca en casa, sólo falta ponerme la copa”, dice mandando un mensaje a la Policía y las corporaciones locales.