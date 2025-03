Un episodio de conducción temeraria ha causado indignación entre los conductores que transitaban por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Un Renault Megane blanco fue captado en vídeo realizando cambios bruscos de carril y maniobras arriesgadas, poniendo en peligro la seguridad vial.

El vehículo circulaba en dirección Puerto, y a la altura de la Avenida Juan XXIII, ejecutó una maniobra extrema al cambiar de forma drástica entre tres carriles en apenas unos segundos. Además, invadió una zona delimitada por líneas continuas, lo que agrava la infracción.

El momento fue grabado por otro conductor, cuyo acompañante no pudo ocultar su asombro ante la maniobra. "No me lo puedo creer", se escucha en el vídeo, reflejando la sorpresa e indignación de los testigos.