El cielo de la capital grancanaria se convirtió la madrugada de este domingo en un lienzo negro para el pueblo de San Lorenzo, que a partir de la una de la mañana lo salpicó de colores en uno de los espectáculos pirotécnicos tan llamativo que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Todo ello, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar incidentes en plena ola de calor y la alerta por riesgo de incendios forestales, que hizo temer hasta el último instante su suspensión, tal como ocurrió en 2023.