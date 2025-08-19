La conexión de la calle Juan Hidalgo con la avenida Pintor Felo Monzón todavía tendrá que esperar. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está «tramitando la aprobación del proyecto», según fuentes municipales. Este permitirá reacondicionar una vía que lleva 15 años finalizada por parte de la constructora que desarrollaba el plan parcial de Almatriche, pero que nunca fue recepcionada al entrar en quiebra la compañía. Esta actuación tendrá que ir acompañada de un reacondicionamiento de los enlaces con la circunvalación y los barrios por parte del Cabildo.