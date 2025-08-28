La presencia de gallos y gallinas se ha convertido en una constante en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las áreas donde pueden verse estos animales en libertad es Cruz de Piedra, donde no solo generan ruidos y malos olores, sino que pueden derivar en un problema de salud pública, puesto que no se encuentran en su hábitat natural y atraen otras especies como ratas. Por ese motivo, y a raíz de la plaga de roedores detectada recientemente en La Paterna, el Ayuntamiento ha emprendido una serie de actuaciones para retirar estas aves en distintos barrios del municipio.