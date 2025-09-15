El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, han encabezado en la Plaza de Ana este lunes el acto de apoyo al pueblo palestino y de rechazo al genocidio del Gobierno de Israel en Gaza. En la plaza se han colocado zapatos de niños, que representan a todos los menores asesinados durante los bombardeos del ejército israelí y el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo, Teodoro Sosa, ha leído los nombres y la edad de todos los niños y niñas fallecidas, muchos de solo meses de edad.