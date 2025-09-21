La Provincia

Grúa en Triana y atasco en la León y Castillo en Las Palmas de Gran Canaria

Para circular este domingo por Las Palmas de Gran Canaria hay que armarse de mucha paciencia. La presencia de una grúa al comienzo de la calle Triana, a la altura del parque de San Telmo, debido a la instalación de un equipo de aire acondicionado en un piso que acaba de ser reformado en el primer edificio de la calle peatonal, no es lo único que ha cortado el tráfico en la ciudad este 21 de septiembre, el último día del verano de 2025. A lo anterior se suman los cortes de calles por la celebración de la Fiesta de la Bici y la generación de atascos en algunas de las que han quedado abiertas a la circulación, como León y Castillo (en las imágenes).