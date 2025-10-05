Johanna Betancor Galindo

De Foz a Lisboa: la barista que convirtió tres trofeos en una pasión por el café

Tres trofeos marcan el recorrido de Sara Solanas, barista afincada en Canarias que ha transformado su amor por el café en una trayectoria internacional. En apenas dos años pasó de subcampeona nacional de Barista Profesional en Foz a campeona de Aeropress en Lisboa, donde representó a España en el Mundial. Hoy, esa pasión late en su academia de Triana, donde forma a nuevas generaciones que descubren que una taza de café puede ser también una lección de vida.