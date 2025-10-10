Protesta de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria en el Ayuntamiento
Raúl Esclarín, cabo de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, ante el consistorio. «Frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los bomberos de esta ciudad nos encadenamos, no por capricho ni por espectáculo, sino por desesperación. Esta acción no es una huelga encubierta ni una protesta por dinero. Es un grito de auxilio. Una llamada a la conciencia de quienes tienen la responsabilidad de cuidar no solo de la ciudadanía, sino también de quienes velamos por su seguridad, día y noche, sin descanso".