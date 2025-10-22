Fotos de José Carlos Guerra

El inicio del paseo entre la plaza de América y La Cícer queda desierto

La canalización del barranco de La Ballena entre la plaza de América y la calle Vergara, en Guanarteme, ha quedado desierta. El concurso público salió a licitación salió el pasado 11 de agosto y, tras finalizar el plazo para presentar ofertas, ninguna empresa se interesó en el mismo. La obra cuenta con un presupuesto de 452.230 euros para recubrir el cauce, actualmente a cielo abierto. La obra forma parte de una operación más amplia de transformación de esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, que incluye un paseo hasta Las Canteras y la prolongación de Mesa y López.