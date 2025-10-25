Estudio en alquiler en La Puntilla – Reformado, amueblado y a 2 min de la playa

¿Buscas un apartamento cerca del mar en Las Palmas? Este estudio reformado en alquiler en La Puntilla te encantará. A solo 2 minutos a pie de la playa de Las Canteras, este acogedor piso de 35 m² cuenta con cocina equipada, baño moderno y armario empotrado. Ideal para parejas jóvenes, teletrabajadores o estancias temporales.