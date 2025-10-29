La Provincia

Campaña de Guaguas Municipales para Haloween 2025

Guaguas Municipales, en coordinación con la Policía Local, promociona desde este miércoles la nueva campaña del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ‘Este Hallowin el respeto gana’, para concienciar a la población más joven, su entorno familiar y vecinal sobre las repercusiones de los actos vandálicos contra los vehículos de transporte público de la ciudad, especialmente en las celebraciones de la Noche de Halloween o de los Finaos (del 31 de octubre al 1 de noviembre).