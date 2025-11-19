José Pérez Curbelo

Así es el megayate 'Olivia O', propiedad del israelí Eyal Ofer, que vuelve a atracar en el Puerto de Las Palmas

La llegada de yates de lujo al Puerto de Las Palmas continúa imparable y este miércoles se ha unido a los barcos atracados en los alrededores del Muelle Santa Catalina el Olivia O, propiedad de un ex militar israelí multimillonario que ya el año pasado hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue recibido con protestas antisionistas organizadas por Canarias Insumisa. Más información