José Pérez Curbelo

Viviendas sociales del Batán

Los vecinos de El Batán siguen esperando por la rehabilitación de sus viviendas. Gran parte de los residentes son personas mayores que les cuesta subir las escaleras, lo que reduce drásticamente su independencia. "Hay algunos bloques de seis y siete plantas sin ascensor", expone el presidente de la asociación de vecinos, Ramón Montesinos. Desde 2021 está pendiente la reparación de estas viviendas, cuando el Ayuntamiento capitalino buscó financiación en Europa para la mejora de las infraestructuras de varios núcleos de la urbe. Más información