Las Palmas de Gran Canaria inaugura 'Contramapas', una travesía urbana de 33 kilómetros que conecta los cinco distritos

Contramapas LPGC arranca esta mañana de viernes en la capital grancanaria. Este recorrido urbano de 33 kilómetros invita a comprender la ciudad desde otra perspectiva: la que se obtiene al caminarla. La iniciativa plantea una travesía a pie por los cinco distritos y más de cien barrios de Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de mostrar cómo cambia la percepción del espacio urbano cuando se recorre de forma pausada y directa.