Manifestación del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias vuelve a alzar la voz este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde primera hora, administraciones, colectivos feministas y miles de personas se movilizan en unas islas que encabezan la mayor tasa de víctimas de violencia machista del país, con una media de 31 denuncias diarias. A partir de las 19.00 horas arrancaron las manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria —de la plaza de Santa Ana al parque San Telmo— y en Santa Cruz de Tenerife, donde una marea violeta recorrerá las principales calles desde la plaza Weyler a la plaza de La Candelaria, donde se leerá el manifiesto.