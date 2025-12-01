Vecinos de Llanos de María Rivera exigen terminar el alcantarillado tras 20 años de espera décadas de abandono

Vecinos de Llanos de María Rivera exigen terminar el alcantarillado tras 20 años de espera décadas de abandono

Las Palmas de Gran Canaria
En el barrio de Llanos de María Rivera, dividido entre Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria, hay una calle donde las aguas residuales rebosan desde hace años sin solución. En Laderas del Roque, sus residentes llevan más de 20 años esperando que finalicen las obras del alcantarillado. Más información

