Los rayos de la borrasca Emilia, desde la playa de Las Canteras
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para este sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La provincia de Las Palmas vivirá una jornada de intensa inestabilidad meteorológica, según ha informado la AEMET. La previsión apunta a fuertes lluvias en forma de chubascos, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Más información