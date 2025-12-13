Mi Playa de Las Canteras

Los rayos de la borrasca Emilia, desde la playa de Las Canteras

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para este sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La provincia de Las Palmas vivirá una jornada de intensa inestabilidad meteorológica, según ha informado la AEMET. La previsión apunta a fuertes lluvias en forma de chubascos, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.