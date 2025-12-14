Laura de Pablo

Así lucen el paseo y el Belén de Arena de Las Canteras tras el paso de la borrasca Emilia

La bandera roja ondeaba este domingo 14 de diciembre por oleaje en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. El paseo y las terrazas de La Puntilla, que por su ubicación sorteaba el viento que aun había, se llenaba de gente a primera hora del día. El Belén de Arena no se vio afectado gracias a la protección que idearon los artistas con más muros de arena a su alrededor. Su inauguración se mantiene para el lunes 15 de diciembre, tal y como estaba previsto. Más información