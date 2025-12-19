La Provincia

El Puerto de Las Palmas inaugura la ampliación del Muelle Nelson Mandela

Al acto inaugural asistieron la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el director, Francisco Javier Trujillo; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el consejero del Gobierno de Canarias en materia de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, además de responsables técnicos de la Autoridad Portuaria, entre ellos la jefa de Gestión Técnica del Territorio, Antonia Bordón, así como representantes de las empresas y equipos que han participado en la ejecución de la obra.