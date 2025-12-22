Celebración en Siete Palmas por un quinto premio
El número 60649, quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, ha tocado en Las Palmas de Gran Canaria. El número está dotado con 60.000 a la serie y 6.000 por décimo. A las 09.40 hora canaria, en el Teatro Real donde se celebra el Sorteo de Navidad que se puede seguir en directo desde LA PROVINCIA , los niños del colegio de San Ildefonso cantaron este premio. Comprueba aquí si alguno de tus décimos ha sido premiado. Más información
