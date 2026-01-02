Así será la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria , Carolina Darias , acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha presentado este viernes los actos con los que la ciudad recibirá el próximo lunes, 5 de enero, a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una programación que se iniciará por la mañana con la tradicional recepción y la entrega de la «Llave de la Ciudad» y que culminará, tras una gran cabalgata repleta de novedades, con distintas citas musicales en la zona comercial de Triana y en la «Ciudad de la Navidad» de Santa Catalina. Más información