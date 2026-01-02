Así será la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Las Palmas de Gran Canaria
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha presentado este viernes los actos con los que la ciudad recibirá el próximo lunes, 5 de enero, a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una programación que se iniciará por la mañana con la tradicional recepción y la entrega de la «Llave de la Ciudad» y que culminará, tras una gran cabalgata repleta de novedades, con distintas citas musicales en la zona comercial de Triana y en la «Ciudad de la Navidad» de Santa Catalina.