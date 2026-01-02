Secciones

Sorteo Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López

Las Palmas de Gran Canaria
La Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López ha vuelto a llenar de alegría la recta final del año con su tradicional sorteo navideño, una iniciativa que lleva más de dos décadas premiando la fidelidad de quienes apuestan por el comercio local. Este lunes 30 de diciembre, ante notario y en la sede de la Asociación, se celebró el esperado sorteo de la campaña “Gane 6.000 € a gastar en un solo día”, un clásico que ya forma parte de la Navidad en la zona. Más información

