ACFI-PRESS

Firma del convenio de construcción de 240 viviendas protegidas para alquiler asequible en Las Palmas de Gran Canaria

Firma del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la construcción de 240 viviendas protegidas. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, firmaron este martes, 13 de enero, el nuevo convenio de colaboración para la financiación de la construcción de 240 viviendas protegidas para alquiler asequible en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres. Más información