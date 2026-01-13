Juicio Bar Estrella
La mujer del acusado de matar de dos puñaladas al joven Yenedey N.M., de 21 años, en un bar de Las Palmas de Gran Canaria ha afirmado este martes ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas que ella y sus hijas llevan 30 meses recibiendo amenazas y coacciones de familiares de la víctima por lo ocurrido ese día, el 19 de mayo de 2023. En la segunda sesión del juicio que se celebra contra José Miguel A., alias 'el Gallego', al que la Fiscalía acusa de un delito de homicidio y dos de lesiones y la acusación particular que ejerce la madre de Yenedey de asesinato, esta testigo ha dicho que hay dos sentencias condenatorias aportadas a la causa que les dan la razón por las coacciones recibidas y que han tenido que mudarse de vivienda y una de sus hijas cambiar de trabajo, informa Efe. Más información