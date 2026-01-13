Secciones

Un nuevo convenio de colaboración para la financiación de la construcción de 240 viviendas protegidas

Las Palmas de Gran Canaria
Firma del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la construcción de 240 viviendas protegidas. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, firmaron este martes, 13 de enero, el nuevo convenio de colaboración para la financiación de la construcción de 240 viviendas protegidas para alquiler asequible cerca la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres. Más información

