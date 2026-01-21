Secciones

Manifestación de vecinos de Las Rehoyas, exigen agilizar la entrega de la reposición

Al grito de "queremos nuestras viviendas", un grupo de vecinos de Las Rehoyas se manifestaron en la tarde de este miércoles ante el primer edificio de reposición de Las Rehoyas. Reclaman la entrega de llaves de sus nuevas casas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran CanariaLas obras de este edificio de 148 viviendas, situado en el parque homónimo, llevan finalizadas desde noviembre de 2024; desde entonces el traspaso a sus nuevos propietarios ha estado enmarañado en trámites burocráticos entre el Consistorio y el Gobierno de Canarias, además de los trabajos de acondicionamiento del exterior, que siguen sin estar finalizados. Más información

