Accidente mortal en Las Palmas de Gran Canaria (25/01/26)

Una persona ha perdido la vida en un trágico atropello ocurrido en la Avenida Marítima, pasado el mercado de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, a última hora del sábado 25 de enero. El suceso, que ha tenido lugar en las inmediaciones de la plaza Santa Isabel, ha generado una gran conmoción y provocado importantes retenciones en la circulación, especialmente en dirección sur, hacia la zona baja de la capital grancanaria. Más información