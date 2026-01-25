Accidente mortal en Las Palmas de Gran Canaria (25/01/26)
Una persona ha perdido la vida en un trágico atropello ocurrido en la Avenida Marítima, pasado el mercado de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, a última hora del sábado 25 de enero. El suceso, que ha tenido lugar en las inmediaciones de la plaza Santa Isabel, ha generado una gran conmoción y provocado importantes retenciones en la circulación, especialmente en dirección sur, hacia la zona baja de la capital grancanaria. Más información
