Bendición de los Animales en Tamaraceite

Esteban Gabriel Santana Cabrera

La Bendición de los Animales volvió a convertir a Tamaraceite en el punto de encuentro de los animales de los barrios del distrito, en honor a San Antonio Abad, en una jornada donde la fe, el amor por los animales y la identidad popular iban de la mano. Este acto, el más carismático de las fiestas del barrio capitalino, reunió una vez más a vecinos y visitantes en torno a una celebración que trasciende lo religioso para convertirse en una auténtica fiesta popular. Más información

