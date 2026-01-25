Esteban Gabriel Santana Cabrera

Bendición de los Animales en Tamaraceite

La Bendición de los Animales volvió a convertir a Tamaraceite en el punto de encuentro de los animales de los barrios del distrito, en honor a San Antonio Abad, en una jornada donde la fe, el amor por los animales y la identidad popular iban de la mano. Este acto, el más carismático de las fiestas del barrio capitalino, reunió una vez más a vecinos y visitantes en torno a una celebración que trasciende lo religioso para convertirse en una auténtica fiesta popular. Más información