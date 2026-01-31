Fotos de Andrés Cruz

Panadería Tarei

El pan no es un mero acompañamiento para las comidas. En realidad, es todo un pilar de la gastronomía que aglutina tradiciones y arraigo a la tierra. Se trata de mucho más que un alimento: también puede convertirse en una herramienta para que la sociedad sea más inclusiva. La panadería Tarei, en Las Palmas de Gran Canaria, entiende así el arte de trabajar la masa madre. No se limita a vender hogazas artesanales y ecológicas, sino que ha creado su propia escuela donde enseña los métodos de elaboración transmitidos a través del conocimiento popular canario. Además, colabora con entidades sociales para formar a jóvenes migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.