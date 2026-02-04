Así está la construcción de la carretera de Agaete-La Aldea

Nueve túneles, dos viaductos y 8,5 kilómetros de carretera por la que se podrá circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, dentro del Parque Natural de Tamadaba. La nueva autovía entre Agaete y El Risco estará operativa en un 80% durante el verano del año que viene, mientras que en su totalidad habrá que esperar hasta la segunda mitad de 2028. De momento, las constructoras han empezado a poner las bases para levantar las estructuras de los dos grandes hitos, los viaductos de La Palma y El Risco, mientras se encuentran con problemas para cubrir la plantilla por falta de mano de obra. La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias calcula que harían falta unos 50 obreros especializados más para atender la actual demanda, lo que supondría aumentar la mitad la plantilla actual.