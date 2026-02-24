Los Simpson visitan Las Palmas de Gran Canaria
La popular familia amarilla de la serie de televisión Los Simpson ha visitado Las Palmas de Gran Canaria gracias a una propuesta creativa desarrollada con herramientas de Inteligencia Artificial (IA). El autor de esta iniciativa de animación ambientada en Gran Canaria es el creador digital grancanario David Cruz Rodríguez, conocido en redes sociales como @david.cruzrodriguez, quien ha imaginado un recorrido turístico protagonizado por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie por algunos de los lugares más representativos de la capital. Más información