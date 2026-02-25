¿Cómo moverte por Las Palmas de Gran Canaria el día grande del Carnaval?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha este viernes 27 de febrero un dispositivo especial de seguridad, movilidad, tráfico y limpieza con motivo del Carnaval de Día en el entorno del Parque Santa Catalina, donde actuarán Luck Ra, Emily Stefan y Marc Anthony en el escenario principal ‘LPGC Palace’. El operativo incluye cortes de calles desde las 11.00 horas, refuerzo del transporte público y controles de acceso. Este vídeo explica los pasos a seguir.