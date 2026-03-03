Goteras en una casa de La Paterna

La rehabilitación de viviendas en La Paterna se enquista por las humedades. Muebles con hongos, paredes con la pintura corroída y suelos encharcados son la estampa que han dejado las lluvias de los últimos meses en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria, ensombreciendo un proyecto para mejorar la accesibilidad que los vecinos y las vecinas acogieron inicialmente con entusiasmo: "Claro que queremos los ascensores, pero no que destrocen nuestras casas. Pintan y sigue saliendo humedad".