El Barranco de Guiniguada muestra su cara más verde
Una borrasca tras otra han conseguido empapar a Canarias. Este invierno, en el que ha llovido como hacía tiempo que no lo hacía, ha logrado reverdecer el campo y los barrancos del Archipiélago, que han dejado de estar secos y amarronados. Más información
