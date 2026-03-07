Gretel Morales Lavandero

El Barranco de Guiniguada muestra su cara más verde

Una borrasca tras otra han conseguido empapar a Canarias. Este invierno, en el que ha llovido como hacía tiempo que no lo hacía, ha logrado reverdecer el campo y los barrancos del Archipiélago, que han dejado de estar secos y amarronados. Más información