DIRECTO | Selección de finalistas a Capital Europea de la Cultura 2031
Tanja Mlaker, presidenta del Comité de Expertos; Nikos Isaris, director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España; y Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura, anuncian este viernes, 13 de marzo, el listado de ciudades españolas candidatas que participarán en la selección final a Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Las ciudades finalistas se darán a conocer tras una semana durante la que las ciudades preseleccionadas han ido presentando sus candidaturas ante un comité de expertos. Más información
