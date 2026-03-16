José Pérez Curbelo

Nueva jornada de huelga de médicos en Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada este lunes, día 16 de marzo, en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 14,06% de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria. Más información