ACFI PRESS

Beatriz Calzada sobre las conversaciones para abrir una ruta marítima entre Agadir y Las Palmas

Los Puertos de Las Palmas y de Agadir refuerzan sinergias con la vista puesta en una conexión marítima. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha recibido a una delegación de la región marroquí de Souss-Massa para establecer puntos de apoyo. Actualmente, las mercancías y alimentos que llegan a Canarias lo hacen a través de la Península, por lo que una ruta directa sería más eficiente en cuanto a costes y tiempo de navegación.