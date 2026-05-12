Quejas por el asfaltado nocturno en Las Palmas: vecinos denuncian ruidos de madrugada junto al Paseo de Chil

Las quejas vecinales por las obras de asfaltado nocturno en Las Palmas de Gran Canaria siguen aumentando. Una residente de la calle Salvador Manrique de Lara, junto al Paseo de Chil, denuncia que los trabajos comenzaron pasada la medianoche y se prolongaron durante horas, impidiendo el descanso de los vecinos por el fuerte ruido de la maquinaria. Las actuaciones forman parte del plan municipal de renovación del firme en distintas calles de la ciudad, aunque continúan generando malestar entre quienes viven cerca de las zonas afectadas.