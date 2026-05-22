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Así ensaya el coro que cantará para el papa: primeras imágenes del himno

Así ensaya el coro que cantará para el papa: primeras imágenes del himno

La Provincia

Así ensaya el coro que cantará para el papa: primeras imágenes del himno

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El coro que actuará ante el papa ultima su preparación en un ensayo marcado por la emoción y la expectación. El equipo artístico se reúne antes del inicio oficial para las entrevistas con las dos solistas y el director, mientras los cantantes afinan los últimos detalles de un repertorio todavía secreto. Solo una parte del himno podrá mostrarse en estas imágenes exclusivas del ensayo previo a una de las actuaciones más especiales del año.

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