La Provincia

Así ensaya el coro que cantará para el papa: primeras imágenes del himno

El coro que actuará ante el papa ultima su preparación en un ensayo marcado por la emoción y la expectación. El equipo artístico se reúne antes del inicio oficial para las entrevistas con las dos solistas y el director, mientras los cantantes afinan los últimos detalles de un repertorio todavía secreto. Solo una parte del himno podrá mostrarse en estas imágenes exclusivas del ensayo previo a una de las actuaciones más especiales del año.