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III Baile de Taifas

III Baile de Taifas

III Baile de Taifas

La víspera del Día de Canarias suena a música de timple y chácaras. Por tercer año consecutivo, Las Palmas de Gran Canaria dio la bienvenida al día especial del archipiélago con un Baile de Taifas que reunió a un millar de personas en la plaza de Don Benito, ubicada en el barrio de Schamann. Con una ambientación protagonizada por el folclore y la gastronomía canaria, la cita de este viernes acompasó los bailes tradicionales bajo la luz de los farolillos, que hicieron brillar una noche repleta de memoria, identidad y raíces.

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