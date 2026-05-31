Elaboración de queso artesanal en la feria 'El Sabor del Queso' en Tamaraceite

Hay oficios que se llevan adentro, como esas tradiciones arraigadas a la tierra que se transmiten de generación en generación. El lado romántico de la ganadería no quita que se trata de un trabajo muy duro, pero esa es una parte que Amelia Alonso García está más que dispuesta a asumir. A sus 19 años, la ganadera más joven de Gran Canaria tiene el objetivo de recuperar el legado que le transmitieron sus padres y crear su propia quesería, con la que pretende poner en el centro una de las mayores delicias que tiene la gastronomía canaria. Más información