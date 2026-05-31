La feria El Sabor del Queso en Tamaraceite

Una de las mayores delicias que tiene la gastronomía canaria es, sin duda alguna, el queso; un alimento que, además, está profundamente enraizado con la identidad y los oficios tradicionales del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria puso el acento en este producto de elaboración artesanal con la primera edición de la feria El Sabor del Queso, celebrada este domingo en Tamaraceite. Allí se pudo disfrutar de música folclórica en directo, juegos típicos, una muestra de la ganadera más joven de Gran Canaria y una actuación humorística a cargo de Yanely Hernández.