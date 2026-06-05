José Torres

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Manifestación de técnicos en emergencias sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria

Técnicos en emergencias de Canarias se han manifestado este viernes entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, para exigir mejoras laborales. Reclaman un aumento salarial, el reconocimiento de su categoría y un convenio colectivo, entre otras demandas. Más información. Más información