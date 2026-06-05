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Manifestación de técnicos en emergencias sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria

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José Torres

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Manifestación de técnicos en emergencias sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria

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Técnicos en emergencias de Canarias se han manifestado este viernes entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, para exigir mejoras laborales. Reclaman un aumento salarial, el reconocimiento de su categoría y un convenio colectivo, entre otras demandas. Más información. Más información

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