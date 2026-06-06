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Retirada del nido de avispa asiática de la fachada del IES Isabel de España, en Las Palmas de Gran Canaria

El único nido confirmado de avispa asiática detectado hasta el momento en Canarias ha sido retirado en Las Palmas de Gran Canaria durante una intervención coordinada por RedEXOS, la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La actuación tuvo lugar durante la noche del pasado viernes, 5 de junio, y se centró en un avispero localizado en la fachada del IES Isabel de España, en la capital grancanaria. Más información. Más información