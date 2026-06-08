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Paco Nadal revela sus restaurantes favoritos en Las Palmas de Gran Canaria: ruta gastronómica imprescindible

El periodista de viajes Paco Nadal comparte una selección de sus restaurantes favoritos en Las Palmas de Gran Canaria y otros rincones de la isla. Desde la histórica Vegueta hasta Triana y Santa Brígida, esta ruta gastronómica descubre algunos de los mejores lugares para disfrutar de la cocina canaria, el producto local, el pescado fresco y los vinos de Gran Canaria. Con paradas en Taberna El Monje, Fier 19, Dorotea, Tasca Alma, Gastrotasca Mar y Bentayga, esta guía es perfecta para quienes buscan dónde comer en Gran Canaria y vivir una experiencia auténtica a través de su gastronomía y sus paisajes.